ANP Extra voorstellingen Jesus Christ Superstar

AMSTERDAM - De Nederlandse tournee van de musical Jesus Christ Superstar wordt met drie voorstellingen verlengd. Vanwege de aanhoudende vraag naar kaarten is er op 17 december een extra show in de Heineken Music Hall en op 3 en 7 januari in het World Forum Theater in Den Haag. Dat heeft producent TEC Entertainment woensdag bekendgemaakt.

Door ANP - 14-9-2016, 11:52 (Update 14-9-2016, 11:52)

De grote vraag naar kaarten komt als een verrassing. "We hadden nooit gedacht dat we drie maanden voor de eerste voorstelling van Jesus Christ Superstar in Nederland al extra voorstellingen moesten organiseren", zegt producent Marc Muller. "De afgelopen periode hebben we veelvuldig de vraag gekregen of we niet een extra middagvoorstelling konden inplannen en ik ben bijzonder blij dat het ook gelukt is om aan die vraag tegemoet te komen."

Jesus Christ Superstar was afgelopen december al in Den Haag te zien. Na de serie uitverkochte voorstellingen werd in maart een nieuwe tour aangekondigd, opnieuw met acteur Ted Neeley in de hoofdrol. Hij speelde Jezus ook al in de gelijknamige film uit 1973. In de Engelstalige productie over de laatste week uit het leven van Jezus is Neeley te zien naast zijn filmcollega's Yvonne Elliman als Maria Magdalena en Barry Dennen als Pontius Pilatus.