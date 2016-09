Naya Rivera betrapte Big Sean met Ariana

LOS ANGELES - Naya Rivera moest in 2014 uit de media vernemen dat het voorgenomen huwelijk met haar toenmalige verloofde Big Sean niet doorging. Dat kwam slechts kort nadat de Glee-actrice hem in huis had betrapt met niemand minder dan Ariana Grande, meldt Daily Mail.

Door ANP - 14-9-2016, 15:28 (Update 14-9-2016, 15:28)

Naya, die erover schrijft in haar biografie Sorry Not Sorry, had al dagen ruzie met Big Sean toen hij destijds op tournee was. Toen hij eindelijk naar huis kwam, vertelde de rapper haar doodleuk dat hij haar niet wilde zien. Naya had echter een sleutel en ging toch naar zijn woning. "Ik kwam binnen, ging naar beneden en raad eens welk klein meisje ik daar aantrof op de bank? Het rijmt op Smariana Schmande." Ariana Grande had na de breuk tussen Naya en Big Sean korte tijd een relatie met de rapper.

Om het allemaal nog erger te maken, vertelde Big Sean Naya daarna ook niet dat hun relatie voorbij was. "Ik moest op internet lezen dat we niet langer gingen trouwen, op hetzelfde moment dat de rest van de wereld het hoorde", vervolgt ze. "Klaarblijkelijk gingen we niet alleen niet meer trouwen, maar waren we ook geen stel meer."

Naya en Big Sean hadden tussen maart 2013 en april 2014 een relatie. Ze is inmiddels gelukkig met haar huidige echtgenoot Ryan Dorsey.