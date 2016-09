Gezinsuitbreiding voor Rob Schneider

LOS ANGELES - Het gezin van de Amerikaanse acteur Rob Schneider en zijn vrouw Patricia is woensdag uitgebreid met een dochter. Het meisje heet Madeline Robbie, meldt E! News.

Door ANP - 14-9-2016, 18:32 (Update 14-9-2016, 18:32)

Rob: ''De wereld is net 3,4 kilo mooier geworden''. Madeline Robbie is het zusje van Miranda die in 2012 werd geboren. Het gezin Schneider heeft op Netflix een eigen realityserie met de naam Real Bob, die gaat over hun leven in Hollywood. Rob en Patricia trouwden in 2011.

Schneider is vooral bekend van de Deuce Bigalow-films en zijn samenwerkingen met Adam Sandler. De twee komieken speelden onder meer samen in Big Daddy, 50 First Dates en You Don't Mess with the Zohan.

Rob Schneider heeft ook een 27-jarige dochter uit een eerdere relatie. De artiestennaam van deze zangeres en actrice is Elle King.