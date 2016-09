Morgan Freeman krijgt onderscheiding

WASHINGTON - Acteur Morgan Freeman ontvangt op 22 september de hoogste culturele onderscheiding in de VS, The National Medal of Arts, uit handen van president Obama. Dat maakte het Witte Huis woensdag bekend.

Door ANP - 15-9-2016, 2:32 (Update 15-9-2016, 2:32)

De onderscheiding wordt ieder jaar aan mensen uit de kunst- en cultuursector uitgereikt die een bijzondere bijdrage leveren aan de cultuur in de Verenigde Staten. Freeman won in 2004 een Oscar voor beste mannelijke bijrol voor zijn acteerwerk in Million Dollar Baby van Clint Eastwood. In 1989 won hij een Golden Globe als beste acteur voor zijn rol in de speelfilm Driving Miss Daisy.

De National Medal of Arts werd ingesteld in 1984 en eerdere beroemdheden die de onderscheiding ontvingen zijn onder andere de schrijver Stephen King, actrice Meryl Streep en zangeres Dolly Parton.

Naast acteur Morgan Freeman ontvangen dit jaar onder andere comedian Mel Brooks en componist Philip Glass de vergulde medaille uit handen van Obama.