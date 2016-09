Halle Berry werd afgewezen vanwege schoonheid

ANP Halle Berry werd afgewezen vanwege schoonheid

NEW YORK - Actrice Halle Berry heeft wel eens moeten smeken om een rol in een speelfilm te krijgen. "Ik werd vaak afgewezen omdat ik te mooi was, zeiden ze", vertelt de 50-jarige actrice in een interview met het tijdschrift W.

Door ANP - 15-9-2016, 5:42 (Update 15-9-2016, 5:42)

Berry, die in 2002 de rol van de Bondgirl Jinx speelde in Die Another Day, vertelt hoe ze regisseur Spike Lee moest overhalen haar te casten voor Jungle Fever, waarmee ze doorbrak. "Ik wilde de rol van de crackhoer spelen. Maar Lee zei: 'Nee, dat zie ik niet gebeuren'. Toen heb ik mijn make-up afgespoeld en las de scene. En toen was ik gecast als de crackhoer", aldus Berry.

De actrice vertelt hoe ze opzettelijk audities deed voor ruigere rollen om zo haar imago van model van zich af te schudden. "Als je er mooi uitziet wil dat niet zeggen dat je geen tegenslagen ondervindt. Tegenspoed discrimineert niet.", zegt Berry.