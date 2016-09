Paris Jackson in tranen om internetpesters

LOS ANGELES - Paris Jackson heeft het nog steeds moeilijk met de vele gemene berichten die ze via social media krijgt. De dochter van wijlen Michael Jackson was woensdagavond (lokale tijd) in tranen vanwege alle pesterijen, is te zien in een video die ze plaatste op en weer verwijderde van Instagram.

Door ANP - 15-9-2016, 12:47 (Update 15-9-2016, 12:47)

“Ik snap niet waarom er zo veel haat is in de wereld”, zegt Paris in de video, die door een van haar volgers op YouTube is gezet. “Ik heb geprobeerd voor mezelf op te komen. Ik heb geprobeerd haters te blokken en de reacties niet te lezen. Ik heb zo veel geprobeerd, geprobeerd het te negeren, maar het is moeilijk.”

De achttienjarige zegt dat ze niet snapt waarom ze zo veel gemene berichten krijgt. “Toen ik veertien was kreeg ik zo veel haatberichten dat ik een zelfmoordpoging deed. Ik was twee jaar niet actief op social media. Toen mensen me vroegen terug te komen, deed ik dat. Maar er is niets veranderd!”

Paris, die zegt genoeg te hebben van alle pesterijen, zegt ook te weten dat ze niet de enige is. “Ik begrijp Justin Bieber heel goed. Iedereen die hij datet krijgt zo veel haat. Terwijl ik zijn vriendin Sofia al jaren ken en ze een van de liefste meisjes ter wereld is.” Dat Justins nieuwe liefde Sofia Richie te horen krijgt dat ze zichzelf van kant moet maken, vindt Paris belachelijk. “Wij zijn mensen! Wij hebben een hart, hersenen en gevoelens.”