ANP Ben Saunders wordt weer vader

AMSTERDAM - Ben Saunders wordt volgend jaar weer vader. Zijn geliefde Janita is in verwachting, maakte Ben donderdag bekend via Instagram.

Door ANP - 15-9-2016, 13:08 (Update 15-9-2016, 13:08)

“Yihaaa mijn vrouw is zwanger!!”, jubelde de zanger die in 2011 het eerste seizoen van The Voice of Holland won. “8 weken al. Stacey en Nikia krijgen een broertje of zusje bij.” De tekst wordt vergezeld door een foto waarop Janita boven de wc-pot hangt. Ben houdt haar haren en echofoto’s vast.

De zanger heeft dochter Stacey uit een eerdere relatie. Ook Janita had al een dochter toen ze Ben leerde kennen, Nikia.

Ben zei begin dit jaar al graag kinderen te willen met Janita, die hij eind 2014 leerde kennen. “Janita is een fantastische stiefmoeder voor mijn dochtertje Stacey. En ik probeer een goede stiefvader te zijn voor haar dochter Nikia. De twee meisjes zijn zelfs hartvriendinnetjes van elkaar geworden”, zei Ben in februari in Story.