ANP ‘Unilever aast op bedrijf Jessica Alba’

NEW YORK - The Honest Company, het bedrijf waarvan actrice Jessica Alba mede-oprichter is, komt wellicht in deels Nederlandse handen. Volgens The Wall Street Journal heeft Unilever plannen het bedrijf over te nemen.

Door ANP - 16-9-2016, 7:54 (Update 16-9-2016, 7:54)

Het Brits-Nederlandse bedrijf zou zo’n 1 miljard dollar (890 miljoen euro) over hebben voor Alba’s bedrijf. De overnamegesprekken bevinden zich volgens The Wall Street Journal in een vroeg stadium.

Alba kwam in 2008, na de geboorte van haar dochter Honor, op het idee een bedrijf op te zetten dat milieuvriendelijke baby- en gezondheidsproducten levert. De actrice zocht jarenlang naar compagnons en lanceerde The Honest Company in 2011.