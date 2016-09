Boef ook niet welkom in Dordrecht

DORDRECHT - Het optreden dat rapper Boef zaterdag zou geven in Bibelot in Dordrecht gaat niet door. Het poppodium heeft de show om veiligheidsredenen geschrapt, zo meldt de organisatie vrijdag.

"Het is geen eenvoudig besluit om een optreden te annuleren", zegt directeur David van Wijngaarden. "Artiesten op ons podium mogen best discussie oproepen. Dat is eigen aan popcultuur. Dat onze eigen smaak en moraal een andere is dan die van Boef, doet voor ons besluit dus niet ter zake."

Volgens Van Wijngaarden was 'de veiligheid van gasten en medewerkers' uiteindelijk doorslaggevend. "Gezien de recente uitlatingen van Boef, achten wij de kans op een grimmige sfeer substantieel. Daar hebben we geen zin in, mede omdat de doelgroep van dit evenement voor een groot deel uit vijftien- en zestienjarigen bestaat", zegt hij.

Opruiing

Boef, bekend van hitjes als Lauw en Hosselen, werd maandagochtend opgepakt op verdenking van opruiing na een uitgelokte confrontatie zondagavond met de Tilburgse rapper Para Soma. Donderdag kwam hij weer vrij, maar hij blijft wel verdachte.

Het is al het tweede optreden dat Boef in zijn agenda kan doorstrepen. Zijn arrestatie treft dus niet alleen zijn naam maar ook zijn portemonnee. Eerder werd een tienerfeest in Tilburg, waar hij de hoofdgast was, gecanceld.