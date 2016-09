Britney Spears twijfelt soms aan carrière

LONDEN - Britney Spears probeert niet te veel stil te staan bij haar inmiddels jarenlange succes in de muziekindustrie. Toch twijfelt de zangeres nog wel eens aan waar ze mee bezig is. "Dat denk ik: waarom doe ik dit? Ik had lerares kunnen zijn", zegt ze tegen het Britse muziektijdschrift NME.

Door ANP - 16-9-2016, 14:48 (Update 16-9-2016, 14:48)

Op dat soort momenten put Britney regelmatig inspiratie uit haar collega-artiesten. "Ik hou van wat ik doe en ik denk dat dat helpt wanneer ik optreed. En andere artiesten dit soort dingen zien doen, inspireert mij ook om verder te gaan", aldus de zangeres. "Dan denk ik: die mensen doen dat al zo lang en weten waarschijnlijk niet anders, dus zal het wel zo moeten zijn."

Britney is inmiddels alweer achttien jaar actief in de muziekwereld. In 1998 brak ze door met haar debuutsingle Baby One More Time. Vorige maand kwam haar negende studioalbum Glory uit.