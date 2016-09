Jan Smit wil Klubbb3 niet op songfestival

VOLENDAM - Het schlagertrio Klubbb3 is door Duitsland gevraagd dit jaar deel te nemen aan het Eurovisiesongfestival, maar zanger Jan Smit stak daar een stokje voor. ''Ik zou nooit voor een ander land meedoen'', vertelt hij in AD Magazine dat zaterdag verschijnt.

Door ANP - 16-9-2016, 17:56 (Update 16-9-2016, 17:56)

Klubbb3 bestaat uit Jan Smit, de Duitse presentator Florian Silbereisen en de Belgische zanger Christoff De Bolle. Het trio scoorde afgelopen voorjaar een nummer 1-hit met Du Schaffst Das Schon. Ook het debuutalbum Vorsicht Unzensiert! is een succes in Duitsland.

Klubbb3 had dit jaar al in mei in Stockholm mee kunnen doen aan het Europese liedjesfestijn, vertelt Jan, die zelf jaarlijks het commentaar verzorgt met Cornald Maas. "We zijn toen gevraagd mee te doen voor Duitsland. We konden de nationale voorronde overslaan. Ik heb gezegd: ik voel me zeer gevleid, maar ik ben een Nederlander.'' Duitsland is elk jaar direct geplaatst voor de finale. Dit jaar kwam Jamie-Lee Kriewitz uit voor onze oosterburen, maar zij eindigde op de laatste plaats met slechts elf punten.

Jan sluit niet uit dat hij in de toekomst namens Nederland meedoet. De Volendammer kiest dan niet voor zijn bekende palingsound. "Als ik het juiste, Engelstalige liedje vind, zou ik het doen, ja."