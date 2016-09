Rapper boef opnieuw opgepakt

TILBURG - Rapper Boef is in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw opgepakt. Volgens Omroep Brabant werd de rapper, die vorige week al werd aangehouden vanwege een video die hij op YouTube had gezet, opgepakt vlak voor een optreden in een club in Tilburg.

Door ANP - 17-9-2016, 8:10 (Update 17-9-2016, 8:10)

De arrestatie verliep zonder problemen en de rapper werkte met de politie mee. Het is nog niet duidelijk waarom Boef dit keer in de kraag werd gevat.

Een video die Boef vorige week online had gezet leidde tot onrust in Tilburg. Hij wilde een ruzie uitvechten met een andere rapper, Para Soma. Dit had tot gevolg dat zo'n honderd mensen de straat op gingen. Het Openbaar Ministerie wil dat Boef wordt vervolgd voor het beledigen van agenten in zijn video's.