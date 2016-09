Hans Schiffers verruilt Radio 2 voor Radio 5

ANP Hans Schiffers verruilt Radio 2 voor Radio 5

HILVERSUM - Hans Schiffers is met ingang van het nieuwe jaar te horen op NPO Radio 5. De dj presenteert vanaf dinsdag 2 januari elke werkdag Arbeidsvitaminen.

Door ANP - 19-9-2016, 12:30 (Update 19-9-2016, 12:30)

“Op Radio 2 heb ik sinds 1997 de meest uiteenlopende programma’s mogen presenteren”, zegt Hans, die nu nog op zaterdag en zondag te horen is op de zender. “Op Radio 5 ligt nog een mooie toekomst voor me. Ik ga me er zeker thuis voelen.”

Hans neemt de presentatie van Arbeidsvitaminen, het langstlopende landelijke radioprogramma ter wereld, over van Jan Steeman. Volgens Jurre Bosman, de zendermanager van Radio 2 en Radio 5, is Hans ‘de aangewezen radiomaker om Jan Steeman op te volgen’. “Na twintig jaar nemen we op Radio 2 afscheid van Hans, maar het goede nieuws is dat we hem weer dagelijks radio gaan horen maken op Radio 5.”

Arbeidsvitaminen is Hans niet onbekend, van 1992 tot 1997 presenteerde hij het programma ook. Toen was dat nog te horen op NPO 3FM. Jan Steeman presenteert Arbeidsvitaminen sinds september 2010. Over zijn afscheid en de invulling van de programma’s die Hans op Radio 2 achterlaat, maakt AVROTROS ‘op een later moment’ meer bekend.