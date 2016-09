Hoofdrol voor Toby Stephens in Lost in Space

LOS ANGELES - Acteur Toby Stephens, bekend van de HBO-serie Black Sails, krijgt een hoofdrol in de Netflix-remake Lost in Space. Ook kindacteur Maxwell Jenkins speelt mee in de tiendelige serie die Netflix voor 2018 heeft besteld.

Door ANP - 20-9-2016, 20:46 (Update 20-9-2016, 20:46)

Lost In Space gaat over de familie Robinson aan boord van een ruimteschip. Ze zijn lichtjaren verwijderd van hun beoogde bestemming in de ruimte.

Stephens speelt volgens Deadline de rol van vader, astrofysicus John Robinson, tevens de expeditieleider. Guy Williams speelde deze rol in de gelijknamige film uit 1998, die is gebaseerd op de televisieserie uit de jaren zestig. Maxwell speelt het jongste familielid. Eerder was bekend dat Taylor Russell de rol van dochter Judy op zich neemt.