Rapper The Game sliep met zusjes Kardashian

LOS ANGELES - Rapper The Game heeft seks gehad met de zusjes Khloé en Kim Kardashian. Ook zou hij het bed hebben gedeeld met Blac Chyna, de huidige en hoogzwangere vriendin van Rob Kardashian. Dat meldt Us Weekly.

Door ANP - 21-9-2016, 5:02 (Update 21-9-2016, 5:02)

The Game zorgde eerder voor ophef nadat hij op 13 augustus een nieuwe track, getiteld Sauce, uitbracht waarin hij rapt: "Ik heb drie Kardashians geneukt".

Tijdens het praatprogramma The Wendy Williams Show komt de rapper moeilijk uit zijn woorden wanneer presentatrice Wendy Williams hem recht op de man af of hij seks heeft gehad met Khloé en Kim. The Game antwoordde: "Ach, soms wordt het wel eens laat op een feestje".

Kim Kardashian was voor haar huwelijk met Kanye West erg close met The Game maar ontkende destijds een relatie met de rapper te hebben. The Game zei tijdens de talkshow dat hij een goede vriend is van Kanye West en hij het huwelijk tussen West en Kardashian respecteert.