ANP Eddie Izzard twee avonden in Carré

AMSTERDAM - Eddie Izzard geeft in november een extra show in Amsterdam. Vanwege de grote vraag naar kaarten staat de Engelse komiek ook op 20 november in Carré.

Door ANP - 21-9-2016, 10:42 (Update 21-9-2016, 10:42)

De show die Izzard op 18 november geeft in het koninklijk theater was al snel uitverkocht. De kaarten voor de voorstelling van 20 november zijn sinds woensdagochtend te koop, aldus Mojo.

Izzards show Force Majeure is niet helemaal nieuw. Drie jaar geleden begon de komiek aan een wereldtour door meer dan 28 landen. Hij stond toen ook een aantal keer in de Heineken Music Hall. Izzard komt nu nog eenmaal terug naar Europa voor een speciale reeks voorstellingen van Force Majeure: Reloaded.