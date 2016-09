Zieke William Spaaij kan niet optreden

BREDA - William Spaaij is ziek en kan de komende dagen niet optreden. De voorstellingen van de musical Hair, waarin William de hoofdrol speelt, gaan daarom woensdag en donderdag niet door. Dat maakte Stage Entertainment woensdag bekend.

William kampt met een keelinfectie en moet rust nemen. Uit voorzorg besloot Stage Entertainment de voorstellingen in Breda te annuleren.

Hair, waarin Raffaëla Paton haar musicaldebuut maakt, gaat zondag in première. Die is volgens een woordvoerder van Stage Entertainment ‘vooralsnog’ niet in gevaar. “We gaan ervan uit dat William vrijdagavond weer kan spelen. Hij moet twee dagen rust nemen en veel slapen.”