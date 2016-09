The Weeknd kondigt nieuw album aan

ANP The Weeknd kondigt nieuw album aan

LOS ANGELES - The Weeknd heeft woensdag zijn nieuwe album aangekondigd. De derde plaat van de Canadese zanger heet Starboy.

Door ANP - 21-9-2016, 19:50 (Update 21-9-2016, 19:50)

Een releasedatum is nog niet bekend. The Weeknd postte alleen de albumcover op sociale media. Daarop lijkt het alsof de Canadees, bekend van zijn kenmerkende kapsel, zijn haar kort geknipt heeft.

Starboy is de opvolger van Beauty Behind the Madness, de cd waarmee The Weeknd vorig jaar wereldwijd doorbrak. Op die plaat stonden onder meer hits als Can't Feel My Face, Earned It, In The Night en The Hills.