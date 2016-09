Lena Headey ruziet met ex over voogdij zoon

LONDEN - Het is weer hommeles tussen Game of Thrones-actrice Lena Headey en haar ex-man Peter Loughran. De twee hebben ruzie over de voogdij van zoon Wylie, meldt E! News.

Door ANP - 21-9-2016, 20:26 (Update 21-9-2016, 20:26)

Peter dreigt met een stap naar de rechter omdat Lena de regels zou hebben geschonden. Lena, die in de HBO-serie Cersei Lannister speelt, heeft de inmiddels zesjarige Wylie afgelopen zomer naar Groot-Brittannië meegenomen en dat was volgens Peter niet de afspraak. De advocaat van Lena ontkent dat. Volgens hem is een en ander duidelijk op papier gezet en valt daar ook de reis naar Groot-Brittannië onder.

Lena en Peter trouwden in 2007. Hun huwelijk was van korte duur want in 2013 ging het stel alweer uit elkaar. De Britse werd vorig jaar voor de tweede keer moeder, dit keer van een dochter. Wie de vader is, is nog altijd onduidelijk. Lena wil zijn naam geheim houden.