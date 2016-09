'Ryan Gosling en Eva Mendes niet getrouwd'

LOS ANGELES - Ingewijden en bronnen zijn het niet eens over de vraag of Ryan Gosling en Eva Mendes nu wel of niet getrouwd zijn. Tegenover TMZ ontkennen kenners dat het acteurskoppel eerder dit jaar in het huwelijksbootje is gestapt.

Door ANP - 21-9-2016, 20:42 (Update 21-9-2016, 20:42)

De acteurs zouden volgens Us Weekly in het diepste geheim zijn gehuwd, in het bijzijn van slechts een paar vrienden en familieleden. De bronnen die TMZ heeft geraadpleegd ontkennen dit.

De 35-jarige Ryan en de 42-jarige Eva laten maar weinig los over hun privéleven. De twee, die samen in de film The Place Beyond The Pines speelden, zijn sinds september 2011 samen. Het stel heeft twee dochters, Esmeralda van twee jaar en Amada van vier maanden.