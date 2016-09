Gordon kan Televizier-Ring nog steeds winnen

AMSTERDAM - De grote droom van Gordon kan nog steeds uitkomen. De presentator is nog in de race voor de Gouden Televizier-Ring. Geer & Goor: Zoeken een hobby! is een van de drie genomineerden, werd maandag bekendgemaakt.

Door ANP - 26-9-2016, 19:45 (Update 26-9-2016, 19:45)

Gordon, die in april nog klaagde over het feit dat hij de prestigieuze televisieprijs nog nooit heeft gewonnen, was in tranen toen hij te horen kreeg dat hij nog in de race is. Hij en Gerard nemen het op tegen Floortje naar het einde van de wereld en Penoza IV.

Floortje Dessing en Penoza-hoofdrolspeelster Monic Hendrickx kunnen volgende maand twee keer in de prijzen vallen tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala. Floortje is ook genomineerd voor de Zilveren Televizie-Ster Presentatrice, Monic maakt kans op de ster voor beste actrice.

Televizier reikt de prestigieuze televisieprijzen donderdag 13 oktober uit. Het gala vindt niet plaats in Koninklijk Theater Carré, maar verhuist naar de Heineken Music Hall. Op die manier is er in de zaal ruimte voor genodigden en publiek. De presentatie van de awardshow is in handen van Jan Smit en Art Rooijakkers. Ook Art kan in de prijzen vallen, hij maakt kans op de Zilveren Televizier-Ster Presentator.