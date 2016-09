Lil Wayne ‘sloot huwelijk’ in de bak

NEW YORK - Lil Wayne is al rapper, platenbaas en schrijver, maar voegde terwijl hij in de bak zat nog iets toe aan zijn cv. Achter tralies sloot hij een huwelijk, schrijft hij in zijn memoires dat volgende maand verschijnt.

Door ANP - 26-9-2016, 22:56 (Update 26-9-2016, 22:56)

Als grap benoemde Lil Wayne twee medegevangenen tot man en man tijdens een ‘bruiloft’. “Ik pakte de Bijbel en zei: we zijn hier allen tezamen…”, schrijft de rapper volgens Billboard, dat de memoires al in handen heeft. De gevangenen deden hun uiterste best. “Er was zelfs een receptie, iedereen nam iets lekkers mee voor het pasgetrouwde koppel.”

Lil Wayne, die in 2010 acht maanden moest brommen wegens verboden vuurwapenbezit, had zelf koekjes meegenomen, omdat een van de bruidegoms die zo lekker vond. Speciaal voor de bruiloft was de gevangenis versierd. “Het was echt te grappig! Stel je eens een groep volwassen mannen voor die met zakdoekjes in de weer zijn om bruiloftdecoratie te maken. En een van hen is Lil Wayne!”