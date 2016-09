Katy Perry uit de kleren voor verkiezingsspot

LOS ANGELES - Katy Perry is volledig uit de kleren gegaan voor een spotje waarin ze Amerikanen oproept om in november te gaan stemmen. De zangeres heeft het filmpje dinsdagmiddag gedeeld op Twitter.

Door ANP - 27-9-2016, 15:19 (Update 27-9-2016, 15:19)

In de video is te zien hoe Katy de Amerikanen verzekert dat ze volgens de Grondwet in elk outfit welkom zijn in het stemhokje, dus ook in pyjama en bijbehorend ontploft kapsel. Zelf slaapt de zangeres echter het liefst naakt, zo bekent ze. Als ze vervolgens zonder kleren de deur uit gaat, wordt ze echter al snel weer van de straat geplukt door toegesnelde agenten. "Vergeet dat laatste, en vergeet niet te stemmen!", roept Katy vervolgens vanuit een politie-auto.

Degenen die een glimp hopen op te vangen van Katy zonder kleren, komen echter bedrogen uit. In de video zijn de intieme delen van de zangeres zorgvuldig weggewerkt achter zwarte blokjes.

Clickbait

Katy kondigde het filmpje maandag al aan. "Morgen gebruik ik mijn lichaam als clickbait om de wereld te veranderen", zo schreef ze bij een geblurde foto van zichzelf. Toen was echter nog niet precies duidelijk wat ze van plan was.

Hoewel het nog geen november is, zal het voor de meeste volgers van Katy geen verrassing zijn op wie ze zal stemmen. In de afgelopen maanden liet ze dikwijls via sociale media weten dat ze achter Hillary Clinton staat. Ook kwam ze al diverse keren opdagen bij bijeenkomsten van Democraten.