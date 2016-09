Sf-film Arrival opent Leiden Film Festival

LEIDEN - De sf-film Arrival van regisseur Denis Villeneuve opent op 28 oktober de elfde editie van het Leiden International Film Festival. De film beleeft die avond de Nederlandse première in de Stadsgehoorzaal in Leiden, maakte de organisatie dinsdag bekend.

Door ANP - 27-9-2016, 19:15 (Update 27-9-2016, 19:15)

In Arrival landt een mysterieus ruimteschip op aarde. Om de intenties van de aliens te ontcijferen wordt een linguïst (Amy Adams) ingezet. De film beleefde begin september de wereldpremière op het festival van Venetië en werd daar juichend ontvangen. Naast Amy Adams spelen acteurs Jeremy Renner, Forest Whitaker en Michael Stuhlbarg hoofdrollen.

Arrival draait vanaf 10 november in de Nederlandse bioscopen. De publieksopening van het festival is de avonturenkomedie Hunt for the Wilderpeople met acteur Sam Neill. In de film trekken een weesjongetje en zijn ‘oom’ de Nieuw-Zeelandse wildernis in. De elfde editie van het Leiden International Film Festival zal plaatsvinden van 28 oktober tot 6 november.