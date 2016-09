Publieke Werken maakt kans op muziekprijs

ANP Publieke Werken maakt kans op muziekprijs

BERLIJN - De film Publieke Werken is genomineerd voor Grand Scores Award 2017. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de European Composer & Songwriter Alliance (ESCA) aan de beste Europese soundtrack van het jaar.

Door ANP - 27-9-2016, 19:51 (Update 27-9-2016, 19:51)

De muziek van componist Merlijn Snitker maakt kans op een prijs in de categorie Best Orchestral. De verfilming van het boek van auteur Thomas Roosenboom vertelt over twee neven: vioolbouwer Walter Vedder (Gijs Scholten van Aschat) en apotheker Anijs (Jacob Derwig). De eerste belandt eind negentiende eeuw in een conflict met het Victoria Hotel aan de Prins Hendrikkade in Amsterdam dat naast zijn huis wordt gebouwd; de ander komt in de problemen als hij zich zonder opleiding uitgeeft als arts.

Publieke Werken maakt vrijdag bij de uitreiking van de Gouden Kalveren kans op tien beeldjes. Ook de soundtrack van de film De Grote Zwaen is genomineerd voor een Grand Score Award, in de categorie Best Electro-Acoustic.

De ESCA verenigt 30.000 muziekauteurs in 23 Europese landen. De nominaties worden ook door de componisten uit al die landen gekozen. Muziekinstituut MultiMedia, tevens één van de oprichters van de ECSA, verzorgt de Nederlandse nominaties. De uitreiking van de Grand Scores Awards vindt op 2 februari plaats in Berlijn.