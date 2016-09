Fahd Larhzaoui te zien in Hamlet van De Appel

DEN HAAG - Acteur Fahr Larhzaoui is een van de spelers in de nieuwe versie van Hamlet die de Haagse toneelgroep De Appel in november gaat spelen. Het is zijn eerste grote voorstelling na de veelgeprezen solovoorstelling Schijn, waarmee hij ruim twee jaar lang in binnen- en buitenland te zien was. Eerder was Larhzaoui te zien in GTST en de film Vox Populi van Eddy Terstall.

Door ANP - 27-9-2016, 20:30 (Update 27-9-2016, 20:50)

Andere acteurs in Hamlet zijn onder anderen David Geysen, Isabelle Chapel Judith Linssen, Hugo Maerten, Bob Schwarze en Iwan Walhain. Het wereldberoemde stuk van William Shakespeare vertelt over een Deense prins die wraak neemt op zijn oom nadat hij er achter komt dat deze de oude koning heeft vermoord.

Hamlet is van woensdag 9 tot en met zondag 27 november te zien in het Appeltheater in Den Haag. Het succesvolle, veel bekroonde Haagse gezelschap dreigt in 2017 na een halve eeuw te worden opgeheven. Een paar jaar geleden werd de rijkssubsidie al stopgezet en nu dreigt ook de gemeente Den Haag de subsidie te beëindigen.

De gemeenteraad debatteert 4 november over het beleidsplan van cultuurwethouder Joris Wijsmuller. Dit is de laatste kans voor De Appel om het dreigende besluit terug te draaien. Als dit niet gebeurt, is Hamlet mogelijk de laatste voorstelling van het gezelschap.