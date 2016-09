Lieke van Lexmond onzeker op eerste draaidag

AMSTERDAM - Lieke van Lexmond voelt zich tijdens de eerste draaidagen van een nieuwe film of serie uiterst onzeker. De actrice twijfelt iedere keer weer aan haar eigen kunnen.

"Dan denk ik: o, als ik het nog maar kan. Het is bovendien altijd even zoeken naar een personage", zegt Lieke woensdag in Metro. "Het is een proces dat altijd doorloopt. Dat geldt voor alles in het leven, denk ik. Je bent nooit klaar."

Lieke vindt het wel fijn als de betrokken regisseurs 'eerlijk en helder' tegenover haar zijn. "Geen voorzichtige aanpak alsjeblieft. Als het eerlijk is en opbouwend bedoeld, kan alles gezegd worden. Het is de enige manier om beter te worden."

Vanaf zondag is Lieke te zien in de nieuwe RTL-ziekenhuisserie Centraal Medisch Centrum.