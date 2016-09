James Corden zesde lid in Backstreet Boys

LOS ANGELES - Mocht het niets meer worden met zijn carrière als talkshowhost, dan kan James Corden altijd nog als zesde lid aansluiten bij de Backstreet Boys. In zijn Late Late Show liet de presentator zien prima mee te kunnen met de groep.

Door ANP - 28-9-2016, 10:31 (Update 28-9-2016, 10:31)

James had de mannen van de Backstreet Boys te gast in zijn show en sloot ruim een minuut nadat ze met hun optreden begonnen aan. Dat kwam kort na een hartstochtelijk betoog van Corden over zijn verlangen naar de terugkeer van de boybands van weleer. "Ik wil matching outfits, gelijktijdige dansmoves en veel te dure videoclips", zei hij wijzend op nieuwe groepen als One Direction. "Zij staan op het podium in skinny jeans en Vans-sneakers. En sommigen zijn zelfs zo brutaal om een instrument te bespelen. Dat is niet wat ik wil!"

Om te bewijzen hoe serieus hij is, beklom Corden vervolgens zelf het podium waar hij niet onderdeed voor A.J., Brian, Kevin, Howie en Nick.