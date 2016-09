Madonna volgt naakt voorbeeld Katy Perry

ANP Madonna volgt naakt voorbeeld Katy Perry

LOS ANGELES - In navolging van Katy Perry is ook Madonna uit de kleren gegaan. Niet per se om de Amerikaanse verkiezingen te promoten maar vooral om Hillary Clinton een hart onder de riem te steken.

Door ANP - 28-9-2016, 11:18 (Update 28-9-2016, 11:18)

"Ik stem naakt met Katy Perry", twittert de 58-jarige zangeres bij een vrij onthullende foto waarop ze overduidelijk geen kleren draagt. "Stem op Hillary. Ze is het beste wat we hebben", voegt ze daar aan toe. Madonna sluit haar tweet af met de woorden 'nude voting series #1', waaruit opgemaakt kan worden dat er mogelijk meer spannende foto's van haar volgen.

Katy, ook een fervent Hillary-aanhanger, lanceerde dinsdag een spotje waarin ze Amerikanen oproept om in november te gaan stemmen. Dat deed ze met de boodschap dat dat in elk gewenst outfit kan, suggererend dat het zelfs naakt kon. In de video zijn de intieme delen van de zangeres echter zorgvuldig weggewerkt achter zwarte blokjes.