Amy Schumer gevaarlijker dan Armin van Buuren

LOS ANGELES - Armin van Buuren is niet langer de gevaarlijkste ster op internet. In de jaarlijkse McAfee Most Dangerous Celebrities-lijst is de Nederlandse dj van de troon gestoten door comédienne Amy Schumer, meldt Intel.

Door ANP - 28-9-2016, 15:20 (Update 28-9-2016, 15:20)

Zoeken naar Schumer kan volgens het computerbedrijf het vaakst leiden naar risicovolle sites. In 16 procent van de zoekresultaten lopen internetters gevaar en kunnen ze bij een klik bijvoorbeeld een virus of malware binnenhalen. Van Buuren is ten opzichte van vorig jaar een stuk veiliger. Hij is volledig verdwenen uit de top tien.

Na Schumer is Justin Bieber zoeken het gevaarlijkst. Hij staat op plaats twee. NBC-presentator Carson Daly completeert de top drie.