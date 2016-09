Emile Ratelband blij met gezinsvoogd

AMSTERDAM - Emile Ratelband heeft er helemaal geen problemen mee dat zijn twee jongste kinderen waarschijnlijk onder toezicht worden gesteld van een gezinsvoogd. De positiviteitsgoeroe denkt dat een voogd ‘de oplossing’ biedt voor de problemen tussen hem en zijn ex Moon. Dat zei Emile woensdag in RTL Boulevard.

Door ANP - 28-9-2016, 19:53 (Update 28-9-2016, 19:53)

“Het is een drama natuurlijk, vreselijk”, zei Emile over de situatie. “Maar ik ben wel blij dat er zo’n instelling is die zegt: zo kan het niet verder.” Volgens Emile heeft hij ‘niets van doen’ met de huidige situatie. “Het gaat over mijn kinderen ja, maar niet over mij. Ik zie mijn kinderen bijna nooit, het gaat over het functioneren van hun moeder.”

Uit het rapport van de Raad voor de Kinderbescherming blijkt dat dat niet helemaal waar is. Daarin staan diverse voorvallen beschreven waaruit volgens Moon blijkt dat Emile een slechte vader is. Zo liet hij hun zevenjarige zoon Junior over hete kolen lopen en mag het kereltje naar films kijken waar hij nog te jong voor is.

Hallucinaties

Emile vertelde in RTL Boulevard dat beide beweringen waar zijn. Emilio was in Tilburg bij een seminar van zijn vader en wilde volgens Emile zelf over de hete kolen. “We hebben samen over het vuur gelopen, helemaal niks aan de hand. Het is allemaal in the mind.” Ook klopt het dat Emile zijn zoon naar actiefilms als Spiderman en Batman laat kijken. “Ik kijk zelf eerst en vond dat hij dat mocht zien.”

Dat er bij Emile sprake is van weinig zelfreflectie, is volgens de positiviteitsgoeroe onzin. In zijn seminars gaat het daar alleen maar over, beweert Emile. “Dit zijn allemaal hallucinaties van moeder”, zegt hij over het rapport. “En ze mag dat rustig zeggen, het is haar beleving.”