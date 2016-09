'Brad Pitt heeft het moeilijk met scheiding'

LOS ANGELES - Brad Pitt heeft het erg moeilijk met zijn breuk met Angelina Jolie. Dat vertellen ingewijden tegen E! News. "Het is voor iedereen een moeilijke situatie."

Door ANP - 28-9-2016, 23:22 (Update 28-9-2016, 23:22)

Brad heeft zijn zes kinderen niet meer gezien sinds Angelina vorige week dinsdag de scheidingspapieren indiende. Vele geruchten volgden, zo zouden de politieke ambities van Angelina het stel parten hebben gespeeld. Daarvan is volgens de ingewijden van E! News niets waar. "Brad wilde zorgen voor stabiliteit voor de kinderen. Als Angelina op reis was, en dat was ze vaak, dan was Brad thuis bij de kinderen."

Volgens de bronnen bracht Brad veel tijd door met Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox en Vivienne. "Als hij niet werkte, was hij bij de kinderen." Angelina heeft bij de aanvraag van de scheiding aangegeven dat ze wil dat de zes bij haar blijven wonen. Wat haar betreft krijgt Brad een bezoekregeling. Daarmee gaat de acteur naar verluidt niet akkoord, hij zet in op co-ouderschap.