ANP Kim Kardashian dient klacht in tegen Sediuk

PARIJS - Kim Kardashian wist woensdag in Parijs nog maar net te ontsnappen aan een kus op haar billen van Vitalii Sediuk, de Oekraïense grappenmaker die geregeld sterren aanvalt. De realityster is nu van plan een klacht tegen hem in te dienen, zo weet E! News.

Door ANP - 29-9-2016, 2:10 (Update 29-9-2016, 2:10)

Kim heeft al contact opgenomen met de Franse autoriteiten. In een video die via sociale media werd gedeeld is te zien hoe Sediuk uit het niets opdook en met zijn lippen op de kont van Kim afging. Dit gebeurde direct nadat ze haar auto uitstapte buiten een restaurant. Ze liep hem echter voorbij en in plaats daarvan werd Sediuk naar de grond gewerkt door Kims beveiligers.

Sediuk kreeg in de Verenigde Staten in 2014 een taakstraf opgelegd nadat hij Brad Pitt aanviel op de rode loper. Hem werd verboden nog in de buurt van rode lopers te komen. Vervolgens vertrok hij uit Hollywood. Daarop viel hij Kim Kardashian al eens aan in Parijs, naar eigen zeggen uit protest omdat hij de Verenigde Staten niet meer inkwam.