ANP Humberto Tan blij met Marieke Elsinga

AMSTERDAM - Marieke Elsinga vult het gat dat Luuk Ikink achter heeft gelaten bij RTL Late Night prima op. Zijn opvolgster doet het heel goed, stelt presentator Humberto Tan donderdag in het AD.

Door ANP - 29-9-2016, 7:34 (Update 29-9-2016, 7:34)

"Het was niet gemakkelijk om Luuk op te volgen. Die heeft het waanzinnig gedaan. Ik vond het jammer dat hij wegging, maar die keuze moet je respecteren. Marieke vult het op haar eigen manier in en dat wilden we", zegt Humberto. "Haar enthousiasme en onbevangenheid zijn haar grootste kracht. Ze is helemaal zichzelf, niet anders voor dan achter de camera. En dat is knap, want zoveel televisie-ervaring heeft ze niet."

Ikink was drie jaar te zien als sidekick van Humberto. Afgelopen zomer verruilde hij de talkshow voor een plek aan de presentatiedesk van RTL Boulevard.