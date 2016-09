Miley Cyrus vervangt zieke Ellen DeGeneres

LOS ANGELES - Miley Cyrus heeft woensdag haar debuut gemaakt als talkshowpresentatrice. De zangeres nam de show van Ellen DeGeneres over, die ziek had afgezegd.

Door ANP - 29-9-2016, 10:02 (Update 29-9-2016, 10:02)

Ellen maakte het nieuws zelf bekend op Twitter. "Het slechte nieuws is dat ik ziek ben en ik mijn show vandaag niet kan doen. Het goede nieuws is dat Miley Cyrus alles heeft laten vallen en voor mij invalt."

Het is zeldzaam dat Ellen haar eigen show niet kan presenteren. In de dertien jaar dat The Ellen DeGeneres Show op televisie is, moest ze slechts een keer verstek laten gaan. In januari 2014 was de presentatrice geveld door de griep. Destijds viel Ellie Kemper voor haar in.