ANP Gastoptreden Marco Borsato bij Zucchero

AMSTERDAM - De Italiaanse zanger Zucchero heeft Marco Borsato uitgenodigd voor een gastoptreden tijdens zijn concert volgende maand in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dat heeft Mojo donderdag bekendgemaakt.

Door ANP - 29-9-2016, 11:43 (Update 29-9-2016, 11:43)

Met zijn komst bewijst Marco Zucchero een wederdienst. De Italiaan was vorig jaar te gast bij de eerste helft van Marco's tweede Symphonica in Rosso-serie. "Natuurlijk grijp ik de kans om nog een keer te mogen zingen met mijn jeugdheld met beide handen aan", laat Marco weten. "Ik bewaar bijzonder warme herinneringen aan zijn gastoptreden tijdens Symphonica in Rosso en beschouw het als een eer een kleine bijdrage aan zijn show te mogen leveren. Ik heb er dan ook ongelofelijk veel zin in."

Op welke nummers Marco meezingt, houden beide artiesten nog geheim. Voor het concert van Zucchero zijn nog kaarten beschikbaar.