'Taylor en Calvin zijn weer vrienden'

LOS ANGELES - Taylor Swift en Calvin Harris zijn weer maatjes. De ex-geliefden gingen dit voorjaar uit elkaar maar zouden weer contact hebben met elkaar, schrijft TMZ.

Door ANP - 29-9-2016, 12:46 (Update 29-9-2016, 12:46)

Volgens ingewijden verzoenden de Amerikaanse zangeres en de Schotse dj zich kort na Taylors relatiebreuk met Tom Hiddleston om een einde te maken aan al het moddergooien dat vooraf ging. Wel beperkt het contact zich tot sms'en: ze hebben elkaar nog niet gebeld of gezien.

De entertainmentwebsite benadrukt dat de voormalig tortelduifjes slechts hun vriendschap nieuw leven in hebben geblazen en dat er van romantiek geen sprake is. Sommigen claimen dat Calvin's nieuwe single My Way gaat over Taylor, maar volgens TMZ werd Calvin geïnspireerd door zijn oude baantje in een supermarkt.