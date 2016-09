Italiaans hele kluif voor acteurs La Famiglia

AMSTERDAM - Voor de nieuwe Nederlandse dramaserie La Famiglia moest een deel van de cast wat Italiaans onder de knie zien te krijgen. En dat viel niet mee, vertellen de acteurs aan BuzzE.

29-9-2016

“Ik moest behoorlijk wat Italiaans spreken, maar had dat nog nooit gedaan”, zegt Teun Kuilboer, die een van de hoofdrollen speelt in de serie over een Nederlands-Italiaans gezin dat te maken krijgt met de maffia. “Ik moest mijn tekst fonetisch leren.”

Gelukkig konden de Italiaanse acteurs die te zien zijn in de AVROTROS-serie Teun helpen. “Ze hebben het voorgedaan en me enorm geholpen. Ja, ze hebben me ook een paar keer raar aangekeken als iets niet helemaal klopte. Maar ze hebben me er fantastisch doorheen gesleept.”

Hilarisch

La Famiglia, dat vanaf donderdagavond te zien is op NPO 1, bood ook de Italianen Gigio Morra en Gigi Savoia een flinke uitdaging. “Zij moesten ook een paar zinnen Nederlands leren en dat kostte veel meer moeite”, zegt Teun. “Het was echt hilarisch, zeker om de oudere Italianen Nederlands te horen praten.”

Ariane Schluter, die in de serie als Marloes de taak heeft het gezin bij elkaar te houden, had geluk. “Marloes verstaat Italiaans prima, maar spreekt steenkolen-Italiaans.” Het spelen met de Italianen was wel een uitdaging. “Ik versta het zelf helemaal niet, maar had wel scènes die helemaal in het Italiaans waren. Dan reageer je meer op hoe iemand speelt in plaats van op de tekst. Dat leverde meermaals grappige situaties op de set op.”

Vervolg

La Famiglia is volgens scenarioschrijfster Maria Goos een heel nieuw genre. “Het gaat over iemand die Italië ontvlucht om niet langer gedwongen te worden illegale handelingen te verrichten, maar gaandeweg blijkt dat daar niet zo makkelijk mee te breken is. Het is ogenschijnlijk gezellig, misschien zelfs een beetje tuttig, maar ondertussen sluipt de criminaliteit binnen.”

Een eventueel vervolg op de serie is volgens Goos best mogelijk. “Het verhaal eindigt wel, maar niet alles”, zegt ze geheimzinnig. “Onder bepaalde omstandigheden zou een vervolg mogelijk zijn.”