ANP ‘Justin moet tour onderbreken voor verhoor’

MIAMI - Justin Bieber moet op last van de rechter het Europese deel van zijn wereldtournee onderbreken. De zanger heeft woensdag dertig dagen gekregen om een getuigenverklaring af te komen leggen in Miami, meldt TMZ.

Door ANP - 29-9-2016, 17:52 (Update 29-9-2016, 17:52)

Een paparazzo beweert dat hij in 2014 is aangevallen door Justins bodyguards. Advocaten vragen al langer naar Justins kant van het verhaal, maar hebben dat vooralsnog niet gekregen. Daarom besloot een rechter dat de zanger nog maximaal dertig dagen heeft om een verklaring af te leggen. Doet Justin dat niet op tijd, dan volgt een arrestatiebevel.

Probleem is dat Justin momenteel niet in de Verenigde Staten is. Hij is tot eind november in Europa in het kader van zijn Purpose World Tour, op zaterdag 8 en zondag 9 oktober treedt hij op in Arnhem.