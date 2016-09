K3 wil feesten met jong en oud

ANP K3 wil feesten met jong en oud

ANTWERPEN - De dames van K3 zijn op zoek naar honderden figuranten voor hun nieuwe videoclip. Hanne, Marthe en Klaasje roepen al hun fans - jong én oud - op dinsdag 11 oktober vrij te houden in hun agenda.

Door ANP - 29-9-2016, 20:05 (Update 29-9-2016, 20:05)

Met de in totaal driehonderd figuranten wil het trio ‘een K3-feestje bouwen’. Waar dat gaat gebeuren, is nog geheim, maar duidelijk is wel dat de fuif plaatsvindt in Vlaanderen. Hanne, Marthe en Klaasje stellen wel een paar eisen aan de tijdelijke acteurs. Zo moet iedereen van top tot teen in het wit gekleed gaan.

De minimumleeftijd is zestien jaar, de maximumleeftijd 99. Maar ‘je moet wel kunnen bewegen op het ritme van de muziek’. “Oma’s en opa’s staan nog altijd aan de top, want het feest is pas compleet als K3 kan feesten met driehonderd personen van jong tot oud!”, aldus Studio 100. Belangstellenden kunnen inschrijven via de site van het entertainmentbedrijf.