Sediuk protesteerde met kus tegen implantaten

ANP Sediuk protesteerde met kus tegen implantaten

PARIJS - De Oekraïense grappenmaker Vitalii Sediuk kuste Kim Kardashian uit protest op haar kont. Dat heeft hij laten weten op Instagram. Vitalii viel de realityster woensdag aan omdat hij het belachelijk vindt dat Kim bilimplantaten gebruikt.

Door ANP - 29-9-2016, 23:06 (Update 29-9-2016, 23:06)

“Ik moedig haar en de andere Kardashians aan om natuurlijke schoonheid te stimuleren onder tienermeisjes”, schreef Vitalii over zijn actie. De grappenmaker beweert dat zijn actie spontaan was. “Ik zat op een terras aan een ijsje en om de gratis wifi te gebruiken toen ik ineens een hele zwerm paparazzi zag die Kim Kardashian volgde. Ik had geen idee dat ze daar zou zijn.”

Vitalii moest snel een plannetje bedenken. “Betekent dit dat als ik niet achter sterren aanga, zij naar mij komen?” De grappenmaker nam Kim al eens eerder te grazen. Zij is na het voorval naar de Franse autoriteiten gestapt.