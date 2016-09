Britney high door wietrokende concertgangers

ANP Britney high door wietrokende concertgangers

LONDEN - Bezoekers van de concerten van Britney Spears blowen zoveel, dat de zangeres er weleens high van is geworden.

Door ANP - 30-9-2016, 2:28 (Update 30-9-2016, 2:28)

In een interview in The Jonathan Ross Show vertelt Britney dit weekend dat ze onlangs tijdens een van haar concerten in Las Vegas het podium vroegtijdig moest verlaten om die reden. "Ik heb geen wiet gerookt sinds mijn zeventiende en nu was het ineens zo sterk dat ik er high van werd. Ik kon niet eens meer normaal functioneren en dacht 'Oh nee, ik moet hier weg, ik kan zo niet verder.'"

De zangeres, die in het verleden meerdere keren afkickte, vertelt volgens The Mirror in het televisieprogramma ook dat ze de partyscene in Las Vegas angstvallig vermijdt. "Er zijn zoveel feestjes, overal om me heen. Privéparty's, met heel veel drugs. Ik ga er gewoon niet heen."