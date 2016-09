Johnny Depp in Murder On The Orient Express

LOS ANGELES - Johnny Depp heeft een rol in regisseur Kenneth Branagh's nieuwe film Murder On The Orient Express. De acteur gaat volgens Entertainment Weekly het slachtoffer spelen van de moord uit de titel.

Door ANP - 30-9-2016, 2:29 (Update 30-9-2016, 2:29)

Donderdag werd ook bekend dat Daisy Ridley en Michelle Pfeiffer zijn toegevoegd aan de cast. Zij spelen in de verfilming van het boek van Agatha Christie de rollen van Mary Debenham en mevrouw Hubbard.

Kenneth is zelf ook in de film te zien, hij kruipt in de huid van detective Hercule Poirot. Judi Dench tekende voor de rol van de Russische Prinses Dragomiroff. Opnames van de film starten in de november, Murder On The Orient Express draait eind volgend jaar in de bioscopen.