ANP Allison Williams in tranen bij afscheid Girls

NEW YORK - Girls-actrice Allison Williams had het moeilijk met haar laatste momenten op de set van Girls. De 28-jarige deelde een kiekje op Instagram van haar laatste draaidag bij de serie, die na het aanstaande zesde seizoen ten einde komt.

Door ANP - 30-9-2016, 4:12 (Update 30-9-2016, 4:12)

Op de foto is Allison samen te zien met Lena Dunham, die de show bedacht, schreef en er de hoofdrol in speelde. "Deze dame heeft me alles gegeven", schrijft Allison, die in de serie Marnie speelde. "Ze gaf me ongelooflijke uitdagingen, avonturen en de kans om mijn Girls-familie te leren kennen. Ze gaf me ook haar vurige vriendschap, liefde en loyaliteit, en liet me continu giechelen."

In de post beschrijft de actrice hoe haar laatste momenten op de set verliepen. "Ik zat naast Lena terwijl Jenni Konner regisseerde. Alles voelde helemaal zoals het hoorde. En toen barstte ik uit in voor mij zeldzame tranen, omdat ik me opeens realiseerde dat ik geen idee heb hoe mijn volwassen leven eruit ziet zonder Girls."

In januari maakte HBO bekend dat het zesde seizoen het laatste zou zijn voor Girls. Lena zei toen in een verklaring: "Ik bedacht Girls toen ik 23 was, ik ben nu bijna dertig. Het voelt als het goede moment om de show af te sluiten."