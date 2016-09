Blac Chyna gooit Robs nummer online

LOS ANGELES - Blac Chyna heeft het telefoonnummer van Rob Kardashian op Twitter gezet. Het glamourmodel wil zo afdwingen dat haar verloofde zijn nummer verandert.

Door ANP - 30-9-2016, 8:32 (Update 30-9-2016, 8:32)

Op Snapchat legt Chyna haar actie uit. ''Verander je nummer! Bedankt!'', aldus een geïrriteerde Chyna. ''Aangezien allerlei vrouwen hem willen sms'en zonder te vragen hoe het zit tussen ons. Ja, het zit goed. Het gaat goed tussen ons'', raast ze verder. Rob is ondertussen op de achtergrond van het filmpje te zien terwijl zijn telefoon steeds rinkelt. Chyna vraagt hoe het met hem gaat nu zijn nummer overal bekend is. ''Goed'', brengt de broer van Kim Kardahian uit.

Een paar dagen geleden flikte Rob hetzelfde kunstje bij zijn halfzusje Kylie Jenner. Hij was boos dat Chyna niet welkom was op een feestje dat Kylie had georganiseerd voor hem. ''Jullie nodigen de moeder van mijn kind niet uit voor de babyshower die jullie voor mij organiseren!! Jullie zijn zeker gek geworden'', verklaarde Rob zichzelf voordat hij het nummer van zijn zusje wereldkundig maakte.

De relatie tussen Rob en de rest van zijn familie is gespannen. Ze zijn er niet echt blij mee dat Rob de ex van Kylie's vriend Tyga heeft bezwangerd. Bovendien zouden Rob en Chyna zelf ook de nodige problemen hebben. Ze zouden veel aan het ruziën zijn en niet meer samenwonen.