Cast Star Trek spreekt zich uit tegen Trump

LOS ANGELES - Zo'n beetje de volledige cast van Star Trek heeft op Facebook uitgehaald naar presidentskandidaat Donald Trump. Trek tegen Trump noemt de groep zich.

Door ANP - 30-9-2016, 9:32 (Update 30-9-2016, 9:32)

''Star Trek heeft altijd een positief toekomstbeeld geschetst. Een visie vol hoop en optimisme. En het belangrijkste, een visie van inclusie. Waar mensen van verschillende rassen met hetzelfde respect en waardigheid worden behandeld. Waar individuele overtuigingen en levensstijlen worden gerespecteerd zo lang ze geen bedreiging vormen voor anderen'', begint het betoog.

''We kunnen niet negeren wat er in de aankomende verkiezingen gaat gebeuren. Nooit eerder diende zich een presidentskandidaat aan die zo ver van de idealen van het Star Trek-universum stonden als Donald Trump. Zijn verkiezing zal een stap achteruit zijn voor dit land, wellicht met desastreuze gevolgen.''

De cast roept mensen op te stemmen voor Hillary Clinton. ''Of minister Clinton of meneer Trump zal in het Witte Huis terechtkomen. De één is een amateur met een verachtelijke onkunde over nationale wetten en internationale betrekkingen. Terwijl de ander haar leven wijdt aan de samenleving en veel en waardevolle ervaring heeft met belangrijke wetten door het Congres heen helpen.'' Een proteststem voor Trump haalt niets uit, vindt de groep. ''Als, zoals sommigen zeggen, de overheid niet functioneert, zal een proteststem dat niet verhelpen.''

In de lange lijst van namen die het betoog hebben ondertekend, zitten sterren als acteurs Chris Pine, Zoe Saldana, George Takei, Simon Pegg, Zachary Quinto en Wil Wheaton. Ook regisseur J.J. Abrams zette zijn naam eronder.