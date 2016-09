Daniel Craig eerste keus voor James Bond

LONDEN - De makers van James Bond willen dolgraag dat Daniel Craig terugkeert als 007. Volgens een van de producenten, Callum McDougall, is hij 'absoluut de eerste keus' voor de volgende film.

Door ANP - 30-9-2016, 11:50 (Update 30-9-2016, 11:50)

''We zouden Daniel heel graag zien terugkeren als Bond. Hij is zonder twijfel de eerste keus'', zegt McDougall tegen het BBC-radioprogramma Today. De makers hopen vurig dat hij voor een vijfde keer in de huid van de geheim agent wil kruipen.

Craig heeft echter meerdere keren laten doorschemeren dat hij klaar is met James Bond. Er gaan dan ook een tijdje geruchten over mogelijke opvolgers. Zo komen de namen van Tom Hiddleston en Idris Elba vaak voorbij.