ANP Nick Schilder op debuutalbum Lost Frequencies

AMSTERDAM - Het langverwachte debuutalbum van de Belgische dj Lost Frequencies komt volgende maand uit. Op de plaat staan behalve zijn hits Are You With Me, Reality en Beautiful Life onder meer samenwerkingen met Nick Schilder en Jaap Reesema, zo meldt zijn platenmaatschappij Armada vrijdag.

Door ANP - 30-9-2016, 16:01 (Update 30-9-2016, 16:01)

Het album bevat verder een remake van de klassieker What Is Love van Haddaway uit 1993. Dat is ook direct de nieuwe single die Lost Frequencies, wiens echte naam Felix De Laet is, volgende week uitbrengt. De cd ligt vanaf 21 oktober in de schappen.