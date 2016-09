Kaley Cuoco op stap met nieuwe vriend

LOS ANGELES - Kaley Cuoco heeft voor het eerst haar vriend Karl Cook voor het oog van alle camera's meegenomen. Haar nieuwe vlam maakte donderdagavond zijn debuut op de rode loper bij de Longines Masters Los Angeles Gala.

Door ANP - 30-9-2016, 16:36 (Update 30-9-2016, 16:36)

Volgens Us Weekly spatte de liefde er vanaf en konden de 30-jarige Kaley en 25-jarige Karl hun ogen niet van elkaar afhouden terwijl ze poseerden voor de aanwezige pers. Dat ze juist op een gala bij een paardensportevenement hun debuut hebben gemaakt als koppel, lijkt een bewuste keuze. Karl is professioneel ruiter en Kaley is altijd al een paardenliefhebber geweest.

Kaley, bekend van haar rol als Penny in The Big Bang Theory, en Karl hebben sinds maart een relatie. Eerder was de actrice 21 maanden getrouwd met Ryan Sweeting, maar dat huwelijk spatte vorig jaar september uiteen. Hun scheiding werd in mei afgerond.