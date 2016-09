Romy Monteiro tekent platencontract

HILVERSUM - Musicalster Romy Monteiro heeft vrijdag een platencontract gekregen bij 8Ball Music. De zangeres, die momenteel de hoofdrol speelt in de musical The Bodyguard, gaat dit najaar werken aan haar eerste single.

Door ANP - 30-9-2016, 16:55 (Update 30-9-2016, 16:55)

"Hier droom ik al van vanaf het moment dat ik meedeed aan The Voice of Holland, mijn eerste platencontract. Mijn eigen muziek mogen creëren", laat Romy weten.

Romy, de dochter van Antje Monteiro, vergaarde in 2014 bekendheid met haar deelname in The Voice. Ze brak pas echt door met haar rol in The Bodyguard. Begin dit jaar won ze een Musical Award in de categorie Aanstormend Talent. Ook was ze recent te zien in het RTL-programma Dance Dance Dance.